Loredana Lecciso, no al Gf Vip. L’ invito di Signorini ripetutamente declinato: «Ho un limite...»

La popolarità di Loredana Lecciso le ha permesso di diventare un personaggio a tutto tondo. La moglie di Al Bano, infatti, potrebbe essere una concorrente del Gf Vip, ma c'è un però. Alfonso Signorini ha chiesto più volte alla compagna del cantante di essere una concorrente del suo reality. L’ invito, tuttavia, è stato ripetutamente declinato da Loredana, che in una recente intervista ha motivato anche il suo no: il rifiuto è legato ad un insolito limite che la soubrette ha ammesso di avere...

Sono lontani i tempi in cui Loredana Lecciso, spesso accanto alla sorella gemella Raffaella, riempiva i palinsesti del piccolo schermo.

Negli ultimi anni la showgirl è apparsa molto meno, ma il grande pubblico non l’ha dimenticata. Nonostante i ‘no’ della showgirl leccese negli scorsi anni, l’ex direttore di Chi ha provato anche di recente a offrirle un ruolo nella sua trasmissione. Ma, per l’ennesima volta, Loredana ha declinato. A spiegare i motivi del rifiuto, è stata proprio la diretta interessata in una recente intervista a Visto: «Seguo il programma e trovo Alfonso molto bravo, ma non mi sento di vivere questa esperienza. Il motivo è un limite estetico».

In sostanza, Loredana non si sentirebbe a suo agio nel mostrarsi al pubblico per 24 ore al giorno, inclusi i momenti in cui non sarebbe vestita o truccata come le piacerebbe. Un problema che molto spesso accomuna molte donne, ma che spesso non emerge, come ha fatto coraggiosamente la Lecciso.