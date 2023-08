Loredana Lecciso e Jasmine Carrisi al Gf Vip? La figlia di Al Bano: «Il mio sogno è andare a Sanremo sul palco dove è salito tante volte anche papà»

Grande Fratello tutto pronto, o quasi, per la nuova stagione del reality condotto (ancora) da Alfonso Signorini. Quest'anno le grandi novità saranno, secondo le indiscrezioni, un regolamento molto rigido imposto da Piersilvio Berlusconi e un ritorno a una versione di vip e nip insieme nella casa di Cinecittà. Così al posto di Orietta Berti e Sonia Bruganelli arriva Cesara Buonamici, e sulla poltrona di Giulia Salemi dovrebbe sedere Rebecca Staffelli, figlia di Valerio Staffelli il noto inviato di Striscia la Notizia. Tra i vari gossip sui concorrenti vip di quest edizione escono anche i nomi di Loredana Lecciso e Jasmine Carrisi. A rielare l'indiscrezione l'esperto di gossip Amedeo Venza dai suoi profili social. ma ora è la moglie di Al bano a spegnere il fuoco di paglia.

Loredana Lecciso e Jasmine Carrisi al Gf Vip? La verità

«Io e Jasmine al “Gf Vip”? È una fake news, non abbiamo mai sostenuto alcun provino». Così all'Adnkronos Loredana Lecciso smentisce la notizia che sta circolando su alcuni siti di informazione secondo la quale la compagna di Al Bano e la figlia Jasmine Carrisi avrebbero fatto il provino per entrare nella casa del nuovo “Gf Vip”. «Ogni anno puntualmente esce questa notizia - dice divertita Loredana - stimo molto Alfonso Signorini e seguo il suo programma ma a dispetto del pensiero collettivo sono una persona molto insicura e l'idea di essere ripresa h24 dalle telecamere mi metterebbe molta ansia.

La figlia di Al Bano, il primo album e il sogno di Sanremo

Ma quel che è certo è la passione di Jasmine per la musica, e la strada per lei ora sembra aer preso la giusta direzione. È «un sogno che si realizza» quello di Jasmine Carrisi: ad ottobre infatti arriva il primo album della figlia di Al Bano e Loredana Lecciso che ormai da tempo ha deciso di intraprendere la strada del padre: «Da una parte papà mi ha sicuramente aiutata perché mi ha dato visibilità - ammette Jasmine in una intervista rilasciata all'Adnkronos - dall'altra ha reso più difficile crearmi una mia identità. Mi piacerebbe farmi conoscere per quello che sono, non solo come figlia di Al Bano». Una passione, quella di Jasmine per la musica nata seguendo il padre «in giro per i concerti - spiega la 22enne - lo seguivo assieme a mio fratello, ci portava spessissimo con lui». Altra grande fonte di ispirazione di Jasmine sono state alcune pop star straniere come Justin Bieber, Selena Gomez e Ariana Grande che sono, spiega, «più vicine al genere di musica che amo io». Determinata a fare la cantante, la figlia di Al Bano e della Lecciso, che ha anche debuttato come attrice nella storica soap opera americana “Beautiful” dove interpreta il ruolo di una modella in una sfilata della “Forrester Creation” organizzata a Roma, aggiunge: «Nella vita non escludo niente, sul set mi sono divertita molto ma fare l'attrice non è la mia vocazione: io voglio cantare». E pensa in grande: «Il mio sogno è andare a Sanremo, salire su quel palco dove è salito tante volte anche papà e a cui ambiscono tutti i cantanti italiani».