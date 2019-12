Alberto di Monaco in Abruzzo dopo la moglie Charlene: visita segreta al castello e alle tenute dei Masciarelli

Ultimo aggiornamento: 13:26

ll principe Alberto di Monaco in visita privata alle tenute Masciarelli. Una ricevimento super segreto in Abruzzo del reale monegasco, nelle scorse settimane. Il principe Alberto II è stato in visita a Casacanditella, al castello di Semivicoli di proprietà della famiglia Masciarelli e nelle omonime tenute agricole di San Martino sulla Marrucina.La foto ricordo della visita è apparsa sul profilo istituzionale della tenuta: sul post pubblicato si legge: «È stato un onore ospitare Sua Altezza in visita privata in Abruzzo». Appena un mese fa, la moglie Charlene Wittstock era stata nella nostra regione per l'inaugurazione della nuova scuola antisismica Parrozzani, di Isola del Gran Sasso (Teramo), ricostruita dalla Croce Rossa di italiana e da quella monegasca dopo il terremoto.