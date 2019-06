Giulia De Lellis e il video nella Ferrari di Andrea Iannone, fan furiosi: «Hai perso l'umiltà»​

Giovedì 27 Giugno 2019, 17:26 - Ultimo aggiornamento: 27-06-2019 19:44

in vista per. Il conduttore e l'ex ballerina, dopo 16 anni d'amore, un figlio ed un rito civile, hanno annunciato di essere pronti a dirsi di nuovo sì, questa volta con un rito religioso inha dato la bella notizia durante un'intervista al settimanale Oggi. La coppia si era conosciuta grazie a L'Eredità ed il loro amore ha superato ogni scetticismo: nel 2009 hanno avuto il figlio José Alberto, nel 2010 si sono sposati con rito civile e ora sono pronti a ripetere quella promessa anche davanti all'altare. «Questo matrimonio è il coronamento di un sogno: quando mi sono messa con Ama, sapevo che avrei dovuto rinunciare perché lui era già sposato in chiesa» - spiega- «Ora però lui ha ottenuto l'annullamento e possiamo finalmente consacrare il nostro amore. Siamo entrambi credenti e questo sì detto davanti a Dio per noi rappresenta la sacralità più profonda e definitiva».ha anche parlato di alcuni dettagli della cerimonia, ancora in fase preliminare di organizzazione, con cui dirà di nuovo sì al suo: «Sarà intima, celebrata in una piccola cappella di Roma perché vogliamo condividere la nostra scelta solo con le persone che ci sono più care». L'abito che Giovanna indosserà è stato disegnato dallo stilista Gai Mattiolo: «È meraviglioso, quando l'ho indossato la prima volta e mi sono vista allo specchio ero davvero emozionata. Il vestito da sposa era perfetto e in quel momento ho capito che era tutto vero: stavo per sposarmi sul serio»., dopo la lunga storia d'amore con, è quindi pronto a sposarsi anche in chiesa. Il futuro, insomma, si preannuncia ricco di emozioni e soddisfazioni, anche professionali: con tutta probabilità, a meno di clamorose sorprese, dovrebbe essere proprio il 56enne conduttore nato a Ravenna a presentare il prossimo Festival di Sanremo.