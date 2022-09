«She is like me»: è come me.

Sorridenti e stupiti, i bambini e le bambine di colore reagiscono così alla visione del teaser trailer del nuovo live action de La sirenetta, annunciato dalla Disney lo scorso 10 settembre per il Disney+ day. È il nuovo trend virale su TikTok che sta commuovendo il web: la gioia dei bambini nel vedere che Ariel, la sirenetta dai capelli rossi che sognava la terraferma, è nera.

Ci pensa la loro innocenza e autenticità a distruggere, almeno parzialmente, l'ondata di hate speech e commenti negativi che la Disney sta ricevendo per aver scelto come nuova Ariel l'attrice e cantante Halle Bailey, 19 anni dalla Georgia.

Una rivoluzione del cliché della fiaba animata o una decisione dettata dal politically correct? Il web si spacca tra commenti positivi e negativi. Indubbiamente il trailer è uno tra i più visti degli ultimi tempi: in quattro giorni ha già raggiunto le 13 milioni di visualizzazioni e quasi 150 mila commenti, ma anche 2 milioni di non mi piace.

Tra i commenti è nato un nuovo trend: «La parte in cui Ariel dice» e si inserisce una citazione di un qualsiasi film famoso. Commenti sarcastici degli indignati che ironizzano per aver cambiato il personaggio della storia e inserendola, quindi, in contesti totalmente diversi.

Non è Halle Bailey l'unica scelta Disney ad aver generato polemiche: l'attrice afroamericana Cynthia Erivo è la nuova fataturchina del live action di Pinocchio. Distrutto, dunque, anche lo stereotipo della fatina bionda con gli occhi azzurri. La Erivo arriva sul grande schermo con la sua voce prorompente che molti fan adorano e condividono anche sui social.

La Disney farà la storia? Bisognera aspettare il 2023 per assistere alle reazioni del pubblico.

Intanto, tra gli altri annunci della Disney, prossimamente sui grandi schermi: Disenchanted, il secondo film con la principessa Giselle, il live action di Peter Pan e Biancaneve, Hocus Pocus 2, Inside Out 2 e tra le uscite tutte nuove Elemental e Mufasa: il re leone la storia del padre del leoncino Simba.

Tra Disney Marvel e Star Wars, annunciati anche I fantastici 4, Armor wars, la nuova stagione di The Mandalorian con il dolcissimo baby Yoda e il cartone animato Tales of the Jedi.