La bambina prematura più piccola del mondo dimessa dall'ospedale dopo 13 mesi di cure

Quando Kwek Yu Xuan è nata nel mese di giugno del 2020 a Singapore, pesava 212 grammi. Tredici mesi dopo, la piccola ha lasciato l'ospedale con il peso di 6,3 chili, secondo quanto riporta il quotidiano Straits Times.

I suoi genitori devono collegarla a un ventilatore ad ossigeno, a causa di una malattia polmonare cronica che le impedisce di respirare normalmente, ma la piccola è già in grado di gattonare e riesce a nutrirsi con un biberon.

Il 9 luglio il National University Hospital di Singapore ha dimesso la bambina, ma i dettagli della sua storia sono venuti alla luce solo pochi giorni fa.

Xuan è considerata «la bambina più piccola» a esseere sopravvissuta a un parto prematuro, come affermano i media. Finora il record era detenuto da una bambina nata nel dicembre del 2018 con 245 grammi, come si evince dal Registro dei bambini più piccoli dell'Università dell'Iowa, Usa.

