Papà vende il figlio di due anni per comprare droga: choc in India

In India, un uomo è stato arrestato con l'accusa di aver venduto il figlio di due anni e mezzo per 40.000 rupie, circa 460 euro, per comprare della droga, secondo quanto riporta Times of India.

Negli ultimi mesi, prima del crimine nel villaggio di Laharighat a Morigaon, Rukmina Begum era tornata a vivere con il minore nella casa del padre, dopo una lite con il marito Aminul Islam a causa del suo presunto coinvolgimento nel traffico di droga. L'imputato si è recato nella casa del suocero e ha chiesto che gli venisse consegnato il bambino, perché voleva richiedere la sua carta Aadhaar, il numero di identità disponibile per tutti i residenti in India.

APPROFONDIMENTI GOMBLOTTO! Covid, azienda di taxi no vax rifiuta i clienti vaccinati o che... XDONO La figlia muore in incidente stradale, i genitori perdonano... AUSTRALIA Australia, due soldati attaccati da un coccodrillo di 2,5 metri

Tuttavia, l'uomo non ha restituito il bambino alla mamma e dopo due o tre giorni la donna si è insospettita, e successivamente ha scoperto che suo figlio era stato venduto e si è recata alla polizia per denunciare l'accaduto.

«Sulla base della denuncia, la polizia ha salvato il bambino e lo ha consegnato alla madre», afferma il rapporto delle autorità citato dai media.

Oltre al consumo e alla vendita di droga, l'imputato sarebbe coinvolto in altre attività illegali, inclusa la gestione di un giro di prostituzione.