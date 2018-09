Bimba di 4 anni affetta da paresi cerebrale cammina sola il suo primo giorno di scuola: le immagini commuovono il web

Sabato 8 Settembre 2018, 19:15 - Ultimo aggiornamento: 08-09-2018 19:19

Millie hae ha provato l'emozione del suo. Millie però è una bambina speciale, è affetta dae questa patologia le comporta una serie di disturbi, tra cui la difficoltà a camminare. La bimba però non ha permesso che il male le impedisse di affrontare nel migliori dei modi il suo giorno speciale e ha avuto la forza di andare a piedi, come tutti gli altri bimbi, verso la scuola.Ad aiutarla in questa sua camminata c'erano la mamma e il suo gemellino che l'hanno sostenuta e incoragiata. I passi di Millie sono stati filmati con un telefono e il video è stato diffuso in rete dove è diventato in breve tempo virale. «Mi fa piangere ogni volta che guardo quel video. Evan la stava incitando, e nel video si sente mentre chiede ‘Devo prendere le sue stampelle o un giocattolo?' È davvero dolce», così ha raccontato la madre al Daily Mail, che ha definito un gran successo questo piccolo traguardo della sua bambina.La Paralisi cerebrale è una delle malattia neuromotoria più frequente in età pediatrica. Dovuta a un danno irreversibile ma non progressivo del sistema nervoso centrale. Millie ha subito diverse operazioni, l'ultima delle quali, unita alla terapia, ha permesso che potesse muovere i suoi primi passi verso la scuola.