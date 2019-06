Bimbo di 11 anni studia in strada sotto un lampione, le immagini commuovono il web e qualcuno lo aiuta

Domenica 2 Giugno 2019, 18:34 - Ultimo aggiornamento: 02-06-2019 19:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Studia in strada sotto la luce di un lampione perché la sua famiglia è troppo povera per avere la luce in casa. Le immagini del giovane Víctor Martín Angulo Córdoba, un ragazzino di 11 anni di Moche in Perù, hanno fatto il giro del mondo e commosso tutto il web. Oggi però per il ragazzo arrivano buone notizie.Un video mostra il piccolo studiare sotto la luce di un lampione. Le telecamere di sicurezza hanno ripreso il bimbo, così i media si sono concentrati su di lui scoprendo che la sua casa è in condizioni rovinose, che la mamma non ha un lavoro, che non possono permettersi di meglio, ma in tutto questo il ragazzo non vuole rinunciare allo studio. La risonanza mediatica ha permesso a Yaqoob Yusuf Ahmed Mubara, del Bahrein, di venire a conoscenza della storia del ragazzo e di aiutare lui e la sua famiglia.Il filantropo ha pagato per la ricostruzione della casa di Victor e ha aiutato la mamma a trovare un lavoro. L'uomo ha anche deciso di finanziare la ricostruzione della scuola che frequenta l'11. Una storia a lieto fine che fa sperare che nel mondo ci sia ancora qualcosa di buono e che darà una mano a Victor per potersi costruire un futuro migliore. Il sogno del ragazzo è quello di diventare un poliziotto, di studiare e lottare, un giorno, contro il male.