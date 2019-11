Cameriera cammina ogni giorno cinque ore per arrivare a lavoro, due sconosciuti le regalano un'auto

Due sconosciuti le hanno regalato una macchina nuova di zecca per Natale. È successo ad Adrianna Edwards, una cameriera del Texas che lavora da tempo da Denny's, un ristorante specializzato in colazioni, e che ogni giorno cammina per 14 miglia - cinque ore circa - per arrivarci.



«Ho servito loro la colazione - ha raccontato ancora incredula alla Cnn - così ci siamo messi a chiacchierare. Poi hanno finito, si sono alzati e se ne sono andati. Qualche ora dopo ho trovato di fronte al negozio una Nissan Sentra che avevano semplicemente acquistato dal tradizionale Galveston Auto Group».



Adrianna è rimasta senza parole e ha pensato fino all'ultimo che fosse uno scherzo. «Nella mia testa mi sono detta: Gli scherzi sono fighi e tutto il resto, ma questo sembra un po' crudele" Poi mi sono resa conto che era tutto vero. Ora esco ogni due minuti da casa per vedere la mia macchina nuova» . La coppia che le ha donato l'automobile è voluta rimanere anonima, ma ha fatto sapere di essere felice per la ragazza, che ora non sarà più costretta a camminare ore e ore per arrivare al lavoro. Ultimo aggiornamento: 16:44 © RIPRODUZIONE RISERVATA