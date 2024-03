Salerno, controlli interforze in strada: tre parcheggiatori abusivi sanzionati, uno aveva già a suo carico un Daspo

Nell’ambito delle direttive date dal questore Giancarlo Conticchio volte a dare sempre maggiore impulso all’attività di controllo del territorio finalizzata al contrasto ai fenomeni di criminalità ed illegalità diffusa sul territorio e, in particolare, a quello dei posteggiatori abusivi, è stato realizzato nella serata di ieri un servizio specifico, coordinato dall’Upgsp, collaborato dall’Arma dei Carabinieri, dalla Guardia di Finanza, dalla Polizia Locale, e da due pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine Campania.

Le attività di controllo hanno riguardato le principali aree urbane dove più spesso viene segnalata nla presenza di chi esercita questa attività.

Nel corso dei controlli, sono state sanzionate tre persone: i primi due, in zona San Leonardo, sono stati colpiti da ordine di allontanamento per 48 ore dal luogo del controllo e zone limitrofe.

Il terzo, fermato in zona Comune, già colpito da Daspo urbano, è stato denunciato all’Autorità giudiziaria.

In totale sono state controllate più di 100 persone, circa 50 autovetture, nel corso di 2 posti di controllo.

Infine, in caso di rifiuto da parte del cittadino di pagare, l’insistenza da parte del parcheggiatore si inquadra nella fattispecie del reato di estorsione.

Nell’ultimo mese sono stati 10 i parcheggiatori abusivi sanzionati a vario titolo in diverse zone della città e l’attività di controllo continuerà incessante. Il Questore ancora una volta assicura i cittadini che l’impegno sarà sempre massimo e chiede la costante ed attiva collaborazione dei cittadini per avere, attraverso le telefonate al 112 o anche in forma anonima attraverso l’app della polizia di Stato “YouPol”, notizie aggiornate e tempestive utili a combattere questo odioso fenomeno.