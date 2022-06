Cantanti, calciatori, imprenditori: Capri superstar delle vacanze

Capri piena come non mai. L’estate del post pandemia resterà negli annali dell’isola per la presenza foltissima già a giugno di turisti e vip, con tanti personaggi dello spettacolo, dello sport, del jet set, e per la ripresa dei matrimoni, con relative feste, che portano fin qui sposi e invitati da tutta l’Italia, e non solo. Quello festeggiato dalla famiglia Perfetti, imprenditori delle caramelle ora multinazionale italo-olandese, è durato tre giorni, ed ha coinvolto tutte le location più note, dal ristorante Paolino allo stabilimento Luigi ai Faraglioni, dai Giardini di Augusto al Capri Palace. È difficile stare dietro alle presenze, l’ultimo dato rilevato dal centro statistico della Capitaneria di Porto parlava di ben 13.000 sbarchi in una giornata feriale di giugno. Per questo fine settimana sicuramente l’asticella è salita molto più in alto.

Un vero e proprio boom che in alcune ore fa andare in tilt tutto il sistema della mobilità sia a mare che a terra. Bisogna porre rimedio, dicono in molti. Addirittura, i due comuni hanno dovuto attingere dal loro bilancio per istituire corse di bus dedicate in alcune ore solamente ai lavoratori pendolari, per consentire loro di raggiungere in tempo i luoghi di lavoro. E ieri pomeriggio si è sfiorato il dramma nel porto, al cui imbocco transitano aliscafi, traghetti, motoscafi da diporto e barche che ormeggiano nell’approdo turistico. Due unità veloci per fortuna prive di passeggeri a bordo, l’«Isola di Capri» in uso estivo alla Snav e il «Napoli Jet» della NLG, che dovevano attraccare per poter imbarcare i passeggeri in attesa sulla banchina, si sono sfiorate provocando danni alle fiancate. Ad avere la peggio è stato il «Napoli Jet» che è rimasto fermo in attesa di verifiche, mentre l’altro ha ripreso normalmente il servizio.





Del tutto estranei a tanto caos i vip, che ormai preferiscono noleggiare un motoscafo e arrivare a Capri in tranquillità. Come ha fatto Gigi D’Alessio, che dopo aver raccolto gli applausi della sua Napoli riempiendo Piazza Plebiscito è stato prelevato a Mergellina dall’Hitama 40 della Capri Boat Service per sbarcare a Marina Piccola, dove era atteso da un’altra imbarcazione Manolo Gabbiadini con alcuni amici a bordo. L’Hitama poi è subito ripartito per Napoli, per prelevare il calciatore della Roma Sergio Oliveira e la moglie Cristiana che ha subito familiarizzato con Gaya, la steward di bordo del mezzo. Oliveira trascorrerà i prossimi giorni nel buen retiro dell’esclusivo Grand Hotel Quisisana. Ma a proposito di calciatori, un tuffo nelle acque azzurre dell’isola non se lo è fatto mancare nemmeno Lorenzo Insigne, l’attaccante in procinto di lasciare Napoli che è stato una presenza fissa nelle estati capresi, insieme al suo amico Dries Mertens che qui tutti sperano ancora di incontrare di nuovo. Giro dell’isola alla scoperta delle grotte per il centrocampista Mirko Valdifiori e l’attaccante della Sampdoria in compagnia delle rispettive consorti, introdotti alle bellezze delle grotte da Danilo Palumbo.

Dal calcio al baseball, ecco sopranAlex Rodriguez,nominato Arod, il più giovane giocatore a raggiungere il traguardo dei 500 home run e il più pagato nella NLB, con la cifra record di 33 milioni di dollari all’anno. Rodriguez ha avuto per lungo tempo una love story con Jennifer Lopez e con lei aveva deciso anche la data del matrimonio. La location doveva essere proprio Capri ma il ritorno di fiamma di lei con Ben Affleck ha modificato decisamente i piani. Intanto la bella JLo sarà a Capri il 30 luglio per un concerto di beneficenza di LuisaViaRoma. Il campione americano invece ha fatto tappa alla Taverna Anema e Core dove in passato si faceva vedere proprio con la Lopez. Una tappa d’obbligo per abbracciare l’amico Gianluigi Lembo.



Ultimo arrivato in questo frenetico weekend caprese è stato lo sceicco qatariota Al Thani, appassionato di sport, che è giunto in rada con il suo lussuoso yacht ed è sceso a terra per recarsi al Tennis Club di Capri dove è una presenza fissa, per giocare il rituale doppio con alcuni componenti della sua famiglia.