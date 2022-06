Non solo dolce vita, la moda a Capri diventa streatwear con GCDS che ha inaugurato una nuova boutique proprio in Piazzetta.

Acronimo di “ God Can’t Destroy Streatwear”, il brand celebra un look casual, easy, dallo spirito libero, con linee sportive, colori accesi, ed il frequente uso di scritte e logo ben in vista.

Brindando all'inizio della prima stagione per il brand sull’isola, proprio nel rinomato “ Salotto del mondo”, con un aperitivo al Bar Tiberio, per l'occasione interamente brandizzato GCDS, Giuliano e Giorndano Claza, i fondatori del brand, hanno voluto così dare il via all'estate caprese in compagnia di clienti , amici e special guest, tra cui modelle ed influencer, tra cui Gilda Ambrosio e Amina Muaddi.

Il giovane marchio, forte di oltre mezzo milione di follower ed un posizionamento di rilievo nel mondo del lusso, può vantare dunque da quest'anno una casa caprese in una posizione decisamente privilegiata. Lo store presenta un design completamente rinnovato che unisce lo stile GCDS all’estetica locale: tra il giallo delle pareti ed il blu del pavimento, spicca all’ingresso una sontuosa anfora con limoni dipinti a mano, ed una folta buganvillea.

«Essendo napoletano ho avuto la fortuna di poter trascorrere le estati della mia infanzia a Capri, che già allora mi sembrava un sogno e adesso che la guardo da lontano, vivendo a Milano, percepisco ancora di più il suo fascino unico. È un vero onore poter aggiungere un nuovo tassello all’espansione retail di GCDS con l’apertura di un negozio a Capri, per me rappresenta un vero e proprio ritorno a casa e alle mie radici». Commenta così Giuliano Calza, Direttore Creativo del brand.

Seguendo una moda che è sempre più fluida, GCDS lancia una speciale capsule unisex disponibile in esclusiva nello store di Capri.

Allo streetwear caratterizzato da maglie in jersey, bomber stile college, t-shirt, cappellini da baseball e asciugamani con scritta ‘CAPRI’, si accosta una selezione beachwear, caratterizzata da una nuova fantasia maiolica ottenuta declinando una stampa logo GCDS in una versione caprese dall’effetto acquarellato. Tra la selezione, con stampa all-over, una camicia da bowling, shorts, un pigiama in popeline fluido di cotone, costumi da bagno,un mini-party dress in viscosa lurex.

Inoltre, grazie alla collaborazione con piccole aziende artigianali nei pressi di Vietri sul Mare, lo store ospita delle ceramiche in terracotta decorata dalla collezione ‘Baci from Capri’ tra cui piatti, vassoi e svuota tasche. Gli oggetti sono frutto di una serie di lavorazioni manuali e di tre cicli di cottura in forni elettrici ad alta temperatura. Da notare la presenza di un nuovo personaggio GCDS pensato per Capri: una sirena su un cavalluccio marino.