Carolina Marconi, la dedica alle “pelatine”: «Questo è il nostro libro»

«Questo e’ il primo libro nel quale scrivo la mia prima dedica... lo voglio dedicare a tutte le mie pelatine»: dirette le parole di Carolina Marconi, reduce da una dura e lunga lotta contro il cancro, che racconta nel suo libro "Sempre con il sorriso" la lunga trafila passata e lo dedica alle donne nella sua stessa situazione.

L'ex gieffina definisce "pelatine" le donne che, come lei, hanno affrontato la battaglia contro la malattia. «A tutte le donne che non hanno mai mollato ,a tutti gli amici di instagram che non mi hanno mai fatto sentire sola riempendomi d’affetto nel momento più difficile della mia vita..questo non è il mio libro ma “il nostro “libro..senza di voi non sarei mai riuscita a realizzarlo GRAZIE vi voglio bene... per sempre la vostra Pelatina».