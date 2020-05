Chiara Ferragni, Fedez prepara una torta per il suo compleanno. Il commento di Iginio Massari spiazza tutti. Oggi, l'influencer più famosa del mondo compie 33 anni e il marito Fedez si è ingegnato per organizzarle una sorpresa. Il rapper, infatti, ha deciso di prepararle una torta con le sue mani. Ma qualcosa va storto e il dolce regalo entra primo in trend topic su Twitter.

Andiamo con ordine. Fedez ha postato una serie di stories in cui mostra ai follower la preparazione della torta per la moglie. Un pan di spagna con panna e decorazioni di dubbio gusto. Tanto che anche lui, mentre decora il dolce, commenta ironico: «Sembra una lapide». L'artista però si impegna e alla fine sembra soddisfatto del risultato.

A quel punto, la videochiamata con il maestro paticciere Iginio Massari per una recensione virtuale. Il maestro però spiazza tutti con un commento pungente: «Ma vuoi separarti?». Come a dire che il dolce non fosse un granché. La risposta ironica di Iginio Massari e la "torta bruttina" di Fedez fanno immediatamente il giro del web. Il pasticciere diventa l'idolo di Twitter: «Grande Iginio». Complimenti anche per i Ferragnez: «Vogliamo passare un giorno con voi».

Ultimo aggiornamento: 20:11

