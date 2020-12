Conduttrice indossa occhiali in diretta, ma non le servono: «Lo faccio per mia figlia»

La conduttrice Tanja Babich, di Abc Chicago, ha stupito i telespettatori dell'emittente americana presentandosi in diretta con un paio di occhiali. L'anchor-woman ha deciso di metterli per mandare un messaggio speciale a sua figlia. Tanja Babich, che di solito non ha problemi di vista, ha chiuso la trasmissione spiegando: «Prima di andare, voglio ringraziare i molti di voi che hanno notato che portavo gli occhiali. Qualcuno di voi ha chiesto perché li portassi. Ecco il motivo».

LEGGI ANCHE Perennial, l'ora delle over 50: «Noi donne fuori da tutti gli schemi»

Chicago News Anchor Tanja Babich Wears Glasses on Air to Boost 10-Year-Old Daughter's Confidence https://t.co/N1YOWjmFjq — Inside Edition (@InsideEdition) December 10, 2020

La conduttrice ha svelato: «Questa settimana ho scoperto che mia figlia non vuole andare a scuola con gli occhiali perché ha paura di quello che possono dire o pensare di lei i suoi compagni. Così ho deciso di fare un gesto di solidarietà e indossarli almeno una settimana per ribadire questo: quello che gli altri dicono o pensano di te non ti riguarda. Sii te stessa in modo autentico e senza rimorsi, il resto si metterà a posto da sé». L'intervento di Tanja Babich si è concluso con una carrellata di foto di celebrità che indossano occhiali, da far vedere a tutti i bambini che non vogliono metterli per paura del giudizio degli altri.

Ultimo aggiornamento: 20:18