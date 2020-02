Coronavirus, Sabrina Paravicini furiosa per le fake news: «Spero ti mettano in oncologia per un anno»

enso ai miei amici che ogni giorno vanno in oncologia ed escono con le mascherine da anni per proteggersi da qualsiasi virus, penso a tutti gli altri che non conosco ma che hanno bisogno di andare in ospedale per fare le cure

Ecco: tu ragazza meschina che hai fatto questo scherzo malvagio, orrendo e secondo me perseguibile dalla legge. Ecco: io spero che ti rintraccino e ti mettano a fare volontariato in oncologia per un anno, così capirai quanto un messaggio IDIOTA come il tuo abbia fatto male a centinaia di persone che davvero rischiano la vita. Ma questa non sarebbe una punizione, questa sarebbe una BENEDIZIONE

Ultimo aggiornamento: 16:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA

furiosa per via di unasul. L'attrice e regista, che da mesi sta combattendo contro il, non le manda certo a dire all'autrice di una delle notizie false più allarmanti degli ultimi tempi.Tra le tantediffuse sulnegli ultimi giorni, ce n'è una che ha causato parecchio panico. Si tratta di un, condiviso su, in cui una voce femminile annuncia ilal Policlinico Umberto I di Roma. Nel vocale, la sedicente infermiera, dal tono di voce molto giovanile, rivela una notizia assolutamente priva di fondamento: lo Stato avrebbe nascosto ai cittadini l'esistenza di 27 persone malate, ricoverate in un ospedale di livello ma non specializzato, anziché allo Spallanzani. Basterebbe poco per certificarne la falsità, ma si tratta di una notizia capace di turbare chiunque, specialmente chi, per vari motivi, si trova alle prese con un sistema immunitario debole. Tra queste persone ci sono anche i malati di cancro, proprio come, che non ha preso bene la notizia della diffusione di questa bufala.Su, l'attrice è andata su tutte le furie, sfogandosi e, al tempo stesso, proponendo anche una punizione decisamente costruttiva per gli autori della bufala. «P» - scrive- «».