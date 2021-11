Corriere Amazon a luci rosse: donna seminuda esce dal retro del furgone (e lui viene licenziato)

Abito nero succinto e scollatura da capogiro. Non è certo l'outfit con il quale ci si fa sorprendere solitamente dal corriere che suona il campanello di casa. Eppure la giovane signorina protagonista del video da più di 11 milioni di visualizzazioni, diventato virale sui social, non sembra aver avuto alcun tipo di imbarazzo nel ritirare seminuda la sua consegna. Consegna ritirata più precisamente direttamente dal retro del furgone del corriere, ripresa da uno smartphone e postata su TikTok. Il bizzarro scambio di consegne è costato però caro all'autista, ora licenziato dall'azienda.

Corriere licenziato per il video diventatao virale

In Florida un corriere è stato licenziato dopo che un video che mostrava una donna che sgattaiolava fuori dalla portiera posteriore del suo camion Amazon è diventato virale sui social media. Le immagini risalenti al luglio del 2019, pubblicate su TikTok una settimana fa, hanno superato le 11,2 milioni di visualizzazioni. Nel video una giovane bionda, vestita con un abito nero e infradito, esce di soppiatto dalla portiera e se ne va per la sua strada mentre fa una chiamata. Immagini insolite, gradito pane per i denti dei giovani utenti del social cinese scatenati in piccanti commenti: «Il pacco verrà consegnato in 9 mesi. Grazie» ha commentato un utente.

Amazon driver fired after scantily-clad woman filmed leaving the back of his van https://t.co/ijBhaDt0hY pic.twitter.com/4rTYWcAbuG — Mirror Weird News (@MirrorWeirdNews) October 31, 2021

Sebbene né l'autista né la donna siano stati identificati, la portavoce dell'azienda ha rivelato a Fox News che l'autista ha perso il proprio lavoro, in quanto il suo comportamento non riflettava gli «standard elevati che abbiamo per i nostri partner del servizio di consegna e i loro autisti». «Consentire a passeggeri non autorizzati di entrare nei veicoli per le consegne è una violazione della politica di Amazon e l'autista non consegna più pacchi ai clienti» ha aggiunto.