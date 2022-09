OnlyFans è sempre più popolare e proficuo: il famoso sito web per adulti permette ai suoi content creator di guadagnare cifre da capogiro. Danielle Bregoli alias Bhad Bhabie è una delle utenti più pagate con un fatturato di 49 milioni di dollari nel 2021. Con 24 dollari al mese, i suoi fan possono abbonarsi al servizio, visualizzare foto e video in lingerie. Senza aggiungere mance e soldi extra che permettono l'accesso a contenuti più espliciti o addiruttura personalizzati.

Chi è Danielle Bregoli

La diciannovenne è tra i 50 creatori sui social web più pagati al mondo: «Guadagna quanto i migliori attori di Hollywood» scrive Forbes. Bregoli è diventata famosa nel 2016 dopo aver partecipato a un talk show di successo, che le ha peresso di avere un discreto seguito. Successivemente ha intrapreso la carriera da rapper ma mai avrebbe immaginato di raggiungere la soddisfazione economica che le ha dato Onlyfans.

Bhad Bhabie, si è iscritta al sito web subito dopo aver compiuto 18 anni dichiarando di voler diversivicare le proprie entrate. A distanza di poche ore aveva già guadagnato oltre 1 milione di dollari. L'adolescente infatti ha pubblicato sui social la foto che mostrava una cifra a sei zeri: «Non male» ha scritto nella didascalia del post «Abbiamo superato ogni record».

Da Onlyfans a Oxford

Un successo unico non passato inosservato. Danielle Bregoli infatti è stata invitata all'Università di Oxford per discutere del guadagno che portano i social media. «So che ci sono molti ragazzi che vogliono trovare un impiego vero e vogliono lavorare sodo, ma magari non hanno i soldi per spostarsi e riuscirci», ha detto Bhad Bhabie a Yahoo Life «Così ho pensato che parlare della mia esperienza fosse un'idea straordinaria».