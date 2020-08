Quasi 100 anni per colmare il gender gap nel mondo: l'Italia arretra

Per colmare il gender gap nel mondo potrebbero volerci quasi 100 anni: secondo il Global gender gap report 2020 del World economic forum, la capacità di colmare le differenze di genere fra uomini e donne a livello mondiale è del 68,6%. Dal 2006 ad oggi la riduzione del gender gap è stata mediamente di tre punti percentuali all'anno. Rispetto alla scorsa edizione, la riduzione del gap prevede un arco temporale inferiore di quasi dieci anni, grazie a progressi in tutti gli item che compongono l'indice, ad esclusione dell'item che misura la partecipazione e le opportunità economiche; il tempo richiesto per colmare il gap di quest'ultimo item si attesta a 257 anni. L'Italia perde 6 delle 12 posizioni guadagnate lo scorso anno nella classifica Wef sulle differenze di genere, e rimane al 17° posto in Europa. secondo lo studio annuale del World economic forum (Global Gender Gap Report 2020) il gender gap index, che misura le differenze di genere in campo sanitario e della salute, della partecipazione e opportunità economiche, dell'istruzione e della partecipazione politica, è nel nostro paese pari a 70,7% (dove 100% indica la parità raggiunta). A livello mondiale l'indice medio è del 68,6%. Su 153 paesi siamo settantaseiesimi, e prendendo a riferimento solo l'area relativa all'Europa Occidentale (quella mediamente più virtuosa), siamo al 17° posto su 20 paesi, davanti solamente a Grecia, Malta e Cipro.



La situazione in Italia

Secondo i dati Wef, la partecipazione politica e quella economica che le donne hanno in Italia è a livelli del tutto insufficienti. E al di là della posizione in classifica (la prima ci vede comunque nel gruppo di testa, la seconda ci vede al 117° posto) gli indici mostrano quanto l'Italia sia arretrata in questi due ambiti: secondo il Global gender gap report 2020, guadagniamo una posizione in classifica rispetto allo scorso anno nell'area della partecipazione ed opportunità economiche delle donne, ma il gap da colmare è ancora superiore al 40%. Molto grave invece il campo della valorizzazione politica, dove il nostro paese rimane nella parte alta della classifica, ma con un gap da recuperare di oltre il 73%. L'aspetto più critico della bassa partecipazione economica delle donne in Italia è il cosiddetto gender pay gap: l'indice medio a livello mondiale per quanto concerne l'equità di salario a parità di lavoro fra maschi e femmine è del 61,3%. In Italia siamo fermi al 52,9%. (125° posto nella classifica del world economic forum). Eurostat attesta il gender pay gap italiano al 20,7%, posizionando l'Italia al 18° posto su 24 Paesi dell'Ue. La partecipazione delle donne al mercato del lavoro potrebbe portare benefici evidenti: il pil mondiale potrebbe crescere fino al 35% ed arrivare a 28 trilioni di dollari entro il 2025. In Italia si prevedono benefici in termini di crescita positiva del pil per oltre mezzo punto l'anno. Dal 2009 a oggi sono cresciute le percentuali di occupazione e di forza lavoro femminile, ma il tasso di disoccupazione femminile risulta ancora fra i più alti del mondo: secondo l'Istat dal 2009 al 2019 la forza lavoro femminile è salita del 10,1% e il numero di occupate è salito del 7,8%. Tuttavia, il tasso di occupazione delle donne è ancora minore rispetto a quello degli uomini (50,1% contro il 68%) e quello di disoccupazione è fra i più alti del mondo con un valore del 11,1% che ci colloca al 7° posto nel mondo. (

Lavoro part-time

Oltre ad avere difficoltà nell'accesso al mercato del lavoro, le donne scontano anche le problematiche legate al bilanciamento vita-lavoro: a livello globale, il lavoro di cura non retribuito è svolto per il 75% dalle donne, che vi dedicano dalle 3 alle 6 ore al giorno. Non stupisce quindi che il numero di donne che lavorano part time sia il 32,9% del totale delle occupate. La scelta di lavorare part time, oltre a ridurre il guadagno medio annuo a parità di salario, deve contare anche una retribuzione oraria più bassa (-16%) a parità di mansioni. A parità di lavoro con un collega uomo, in Italia è come se una donna cominciasse a guadagnare dal 6 febbraio: Dopo una diminuzione del gap vista nel periodo 2016-2018, nel 2019 la differenza retributiva tra uomini e donne è peggiorata, attestandosi all'11,1%, pari ad oltre 3.000 euro lordi annui a sfavore delle lavoratrici. Questa brusca frenata allunga i tempi di raggiungimento della parità salariale, stimati in non meno di 55 anni. L'accesso delle donne alle posizioni apicali resta ancora molto basso, soprattutto nelle aziende private: secondo l'Istat nel 2019 la percentuale di dirigenti donna è del 32%, quella dei quadri il 46%. Considerando solamente i dipendenti di aziende private, escludendo i dipendenti della pubblica amministrazione, la situazione peggiora, con il 15% di dirigenti donna e il 29% di quadri donna. La Legge Golfo-Mosca ha apportato progressi significativi ai vertici delle aziende quotate, tuttavia è stato necessario estendere la sua portata per altri 9 anni: il dato positivo ci dice che le donne erano il 5,9% dei consigli di amministrazione nel 2008 e ora rappresentano il 36,4%. Progressi sicuramente significativi, ma se guardiamo ai ruoli apicali, le donne ceo sono aumentate solo di tre unità dal 2013 ad oggi; sembra inoltre che la Legge Golfo-Mosca non abbia portato cambiamenti a cascata sul rapporto uomo/donna all'interno delle aziende quotate rispetto al resto del mercato italiano.

Le donne studiano di più

Ultimo aggiornamento: 16:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA