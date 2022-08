Dybala a Capri scatenato sulle note di “'O sole mio”

Il nuovo idolo della Roma in vacanza a Capri. Si scatena a suon di musica..partenopea il nuovo acquisto giallorsso, l'argentino Paulo Dybala, che sulle note di "O sole mio" si gode il giorno di relax nella bella Campania dopo la vittoria della sua Roma a Salerno domenica sera.



In compagnia della fidanzata Oriana Sabatini, la Joya si è goduto il Ferragosto sull'isola: il video della serata condiviso sui social ha fatto il giro del web divertendo le migliaia di fan del calciatore. «Buon Ferragosto amici miei» scrive Dybala a corredo di una foto in barca con Oriana che lo ritrae sorridente e in pieno relax. Un post, che ha scatenato un fiume di commenti da parte dei follower che lo hanno elogiato come un dio: «Buon compleanno amore mio» si legge nei commenti, e ancora: «Bellissimi», «Ti amo».