La vacanza caprese di Mr. Vuitton: mare, tennis e buona tavola

Capri è l’isola preferita di Mr. Vuitton, ovvero Bernard Jean Étienne Arnault, il magnate che nel suo portfolio annovera alcuni tra i brand più importanti del mondo tra cui: Louis Vuitton, Christian Dior, Moët & Chandon, Ruinart, Mercier, Canard-Duchêne, Hennessy, Givenchy e Veuve Clicquot solo per citarne alcuni. Il tycoon francese tra le sue passioni ha incluso al primo posto la vacanza sull’isola di Capri. E’ quasi impossibile vederlo seduto ad uno dei tavolini della Piazzetta o nei luoghi sacri della movida caprese. Arnault snobba i by night e scandisce i tempi della sua vacanza frequentando i luoghi da lui preferiti. Oltre il mare che solca a bordo il suo super yacht Symphony, lungo 102 metri, si dedica con passione al suo sport preferito: il tennis. Infatti i campi del Tennis Club Capri sono diventati la sua tappa mattutina irrinunciabile e per lo speciale cliente c’è sempre un campo a lui riservato nel mezzo della mattinata.

Il re del lusso e delle bollicine d’autore si diverta a giocare accaniti doppi insieme alla sua rituale compagna di gioco, la giovane Sara Aversa, promessa del tennis caprese che è giunta già alla seconda categoria 2.5, figlia di Mia e Franco i suoi amici del Ristorante Aurora. E nell’ultima mattina assolata nonostante le temperature da vera Caricola, la coppia Arnault-Aversa ha incrociato la racchetta con il maestro di tennis Giò Giò Di Stefano in coppia con Matilde Pezzullo, giocatrice della serie C del Tennis Club Capri, classifica 3.1. Un accanito match che è arrivato sino al terzo set facendo conquistare la vittoria alla coppia Arnault e Sara Aversa, la tennista caprese già d’interesse nazionale. Mentre ai bordi del campo, vista la caricola, la partita è stata seguita dagli allievi della scuola tennis e dagli altri maestri del club. Immancabile al termine del match è stata la foto di rito tra i quattro contendenti.