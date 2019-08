Elisabetta Canalis, make up dalla figlia Skyler: ma durante il video alla bimba esce una parola di troppo

Domenica 25 Agosto 2019, 19:53 - Ultimo aggiornamento: 25-08-2019 20:05

Elisabetta Canalis pubblica l'ennesimo divertente video con la figlia Skyler. Qualche settimana fa aveva mostrato le capacità di make up artist della bimba di 4 anni circa, nell'ultimo filmato invece si nota la piccoma impegnata a fare da parrucchiera alla mamma.Elisabetta filma la figlia di nascosto, mentre la pettina la piccola parla con la mamma: «Quando ero piccola non me la facevi mai la treccina», rimprovera Skyler mentre cerca di intrecciare i capelli della Canalis. Elisabetta le dà spago e le fa delle domande, ma la bimba a un certo punto sembra spazientirsi e risponde per le rime alla mamma che non vuole stare ferma: «Mamma devi essere quiet, mi sto incazz***».Elisabetta sgrana gli occhi e cerca di capire cosa volesse dire la figlia, probabilmente nemmeno consapevole della parola che aveva appena usato. «Scherzando?», chiede e la bimba però ribadisce chiaramente: «No mi sto scazzando». Nessuna replica da parte di mamma Eli.