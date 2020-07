Nina Moric: caffè e foto con i fan in villa comunale a Castellammare, poi lo sbarco a Capri accolta da due amici misteriori

Continua l'estate dei vip sulla costa stabiese. L'altro giorno è stata la volta della showgirl Nina Moric, che in giro per shooting e per le sue vacanze italiane si è fermata nel Gran Caffè Napoli, uno dei più antichi della città costiera non sottraendosi ai flash dei fan e degli avventori del locale in villa comunale a due passi dalla Cassarmonica. L'ex moglie di Fabrizio Corona, che indossava un outfit metropolitan chic, non è la prima volta che viene avvistata fra Castellammare e la costiera sorrentina.

E stamattina Nina Moric è sbarcata da sola a Capri, in una Marina Grande ancora deserta. Ad attenderla sul molo ha trovato due misteriosi amici che l’hanno accolta affettuosamente. Stretta in una mise estiva total white che ne esaltava le forme sexy, la modella di origine croate insieme ai suoi amici si è diretta poi verso il parcheggio dei taxi da dove, a bordo di una delle caratteristiche vetture scoperte, si è allontanata verso il suo buon retiro della sua vacanza estiva a Capri dove a farle compagnia potrebbe esserci il misterioso nuovo fidanzato sulla cui identità proprio lei qualche giorno fa aveva dato i primi indizi attraverso i social. L’ex moglie del fotografo Fabrizio Corona infatti, ha fatto sapere che il suo nuovo compagno non appartiene al mondo da lei abitualmente frequentato e che in passato l’hanno l’ha vista protagonista delle vicende legate al gossip.



