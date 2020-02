Fabrizio Frizzi, un mondo di auguri social: oggi avrebbe compiuto 62 anni

Auguri Fabri ovunque tu sia❤️ pic.twitter.com/315kGOST8v — Antonella Clerici (@antoclerici) February 5, 2020





Ultimo aggiornamento: 11:59

«Auguri Fabri, ovunque tu sia» e poi un cuore accanto. Firmato su Twitter da Antonella Clerici. Un cuore solo, senza commenti, invece per Flavio Insinna sempre su Twitter. Da stamattina vip e gente comune, in moltissimi hanno iniziato a ricordare con affetto l'amico: oggi infatti, il conduttore avrebbe compiuto 62 anni.Nato a Roma il 5 febbraio del '62, lo storico volto Rai dalla risata contagiosa, amatissimo per il suo garbo e la sua professionalità, ancora oggi viene omaggiato e celebrato come personaggio popolare e di spessore. Forse sarebbe felice di sapere che proprio stamattina Sanremo ha fatto record di ascolti, lui che alla Rai ha dato tutto ma che non ha avuto il tempo di coronare un suo grande sogno: condurre il Festival. Se n'è andato il 26 marzo del 2018, in punta di piedi. Com'era nel suo stile.