Le vacanze italiane della politica: Mattarella in Sardegna, Draghi in Umbria

Ferragosto si avvicina e anche la politica va in vacanza. Complice il Covid, sono le mete italiane a dominare le scelte di viaggio dei politici. A dare l'esempio il Capo dello Stato, ancora ospite in Sardegna, questa volta in una base militare di Alghero. Stessa regione ma diversa location, a ovest, dopo anni trascorsi a La Maddalena, nel versante Est dell'isola. E sempre circondato da tanto affetto nelle sue uscite che lo hanno visto a contatto con la gente. Come quando si è recato nella Cattedrale di Santa Maria, dove ha assistito alla messa officiata dal vescovo Mauro Maria Morfino.

Numerosi gli algheresi e i turisti che hanno atteso il Capo dello Stato per salutarlo con un lungo applauso e manifestazioni di affetto. Il presidente ha risposto sorridente ai saluti ed è poi salito sull'auto che lo ha riaccompagnato alla villa militare di Porto Conte. Il sindaco di Alghero, Mario Conoci, ha invitato Mattarella a visitare le principali attrazioni naturali, storiche, culturali della città, dai musei al complesso nuragico di Palmavera e altre destinazioni turistiche. «Il presidente ha espresso il desiderio di visitare la Grotta di Nettuno», ha confermato all'Ansa il sindaco. «Stiamo verificando la fattibilità logistica - conclude - ma saremo pronti a esaudire ogni suo desiderio».

Partono invece dall' Umbria le vacanze del presidente del Consiglio, Mario Draghi. il premier, assieme alla moglie Serenella, ha raggiunto la sua casa di Città della Pieve. Qui è probabile che si fermi anche per trascorrere il Ferragosto, come già accaduto in passato. Da circa 15 anni Draghi ha scelto il borgo umbro quale luogo del suo «buen ritiro», dimostrando grande attaccamento a questa cittadina di 7.600 abitanti in provincia di Perugia, quasi al confine con la Toscana. Il presidente ama vivere la realtà del piccolo paese e non è insolito vederlo aggirarsi tra le strade e nei negozi del centro storico. Dopo ferragosto non sono escluse puntate del premier in altre regioni, gira voce- in ambienti politici - di una sua visita in Veneto.

Vacanze marine e in famiglia per Giorgia Meloni , che alcune settimane fa era già stata avvistata al Forte dei Marmi. Mare anche per Matteo Salvini che non disdegna di unire l'utile al dilettevole: dopo i giorni trascorsi a Milano Marittima , in Emilia-Romagna ,dividendosi tra la famiglia e la festa della Lega, il leader fa il bis ferragostano in Calabria, tra mare e appuntamenti di lavoro.

Top secret i giorni di relax di Enrico Letta, che comunque dovrebbe fare base nella sua PIsa e nei luoghi di campagna circostanti, senza disdegnare qualche puntata dal sapore di campagna elettorale a Siena dove è candidato per le suppletive della Camera. Giuseppe Conte, anche lui amante del mare, non disdegna qualche puntata nella sua terra pugliese, a San Giovanni Rotondo, in occasione del compleanno. Silvio Berlusconi torna al grande amore della Costa Smeralda e si rifugia nella sua Villa Certosa con figli e nipoti. Sardegna e mare, secondo le voci che circolano, anche per Beppe Grillo.