Funerali Elisabetta, poliziotto sviene durante la cerimonia: portato via in barella

Tanta emozione a Londra per l'addio alla Regina. Un evento storico che ha avuto anche qualche coseguenza collaterale, per fortuna (pare) senza gravissime conseguenze. Un agente di polizia è svenuto mentre era in servizio per il funerale della Regina Elisabetta ed è stato portato via su una barella durante l'evento.

Guardia reale sviene durante la veglia al feretro di Elisabetta

L'INCIDENTE

L'ufficiale è crollato poco prima che il corteo camminasse lungo il Mall. Cadde in avanti vicino a piazza del Parlamento. I medici lo hanno portato via in barella pochi minuti prima che la bara della regina arrivasse. Le sue condizioni non sarebbero gravi. L'incidente arriva dopo che l'altro giorno una guardia reale è svenuta ed è caduta dal podio dove stava proteggendo la bara della Regina.

I MALORI

Centinaia di persone in questi giorni hanno avuto bisogno di cure mediche mentre facevano la fila per vedere la regina Elisabetta II. Il servizio di ambulanza ha confermato che almeno 259 persone hanno ricevuto aiuto dal loro personale.