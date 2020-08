Gianni Morandi fa il tampone per il Covid, follower in ansia: «Hai sintomi?»

Gianni Morandi fa il tampone per il Covid. Fan in ansia: «Hai sintomi?». Il cantante di Monghidoro ha annunciato sul suo profilo Instagram di aver fatto tampone per il coronavirus. Morandi ha postato una sua foto sorridente accanto al medico che ha eseguito l'esame.

«Oggi ho fatto il tampone», scrive Gianni Morandi su Instagram. Immediati i commenti dei fan: «Non ci far preoccupare Gianni». E ancora: «Hai sintomi?». Tanti anche i messaggi di incoraggiamento: «Sei sempre il primo a dare il buon esempio, incrociamo le dita per te».

Ultimo aggiornamento: 19:37

