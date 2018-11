Chi è Gio Evan, il musicista e poeta citato dalla Isoardi nel post d'addio a Salvini

Lunedì 5 Novembre 2018, 15:17 - Ultimo aggiornamento: 05-11-2018 15:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ha ufficializzato la fine della sua relazione concon un post su Instagram in cui cita una frase di. «Non è quello che ci siamo dati a mancarmi, ma quello che avremmo dovuto darci ancora», ha scritto la presentatrice, scatenando la curiosità del popolo del web. Ma chi è Gio Evan? Si tratta di un giovane cantautore, scrittore, poeta e artista di strada, molto seguito e apprezzato sui social. La formazione artistica di Giovanni Giancaspro - questo il suo nome all'anagrafe - avviene negli anni compresi fra il 2007 e il 2014, quando viaggia fra India, Europa e Sud America in bicicletta.Negli anni successivi ha scritto libri, poesie e canzoni. La sua vena artistica è poliedrica, complessa, ma allo stesso tempo molto popolare. Tanto da arrivare all'ex coppia Salvini-Isoardi, che già altre volte in passato lo aveva citato. Oggi Gio Evan - forse in risposta proprio a chi si è stupito della citazione della Isoardi - ha scritto sul suo profilo Instagram: «La poesia è per tutti, tutti hanno il diritto di dedicarsi parole di conforto, di amore o di addio. Se non la pensate così allora avete ragione, la poesia è quasi per tutti. Per voi, no».