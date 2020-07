Giovane spende oltre 18.500 euro per un videogioco usando la carta di credito dei suoi genitori

LEGGI ANCHE

Un adolescente di 17 anni ha speso 1,6 milioni di rupie, oltre 18.500 Euro giocando al videogioco, utilizzando delle microtransazioni che il giovane ha addebitato sul conto bancario dei suoi genitori, secondo quanto riportato da Tribune India.In realtà, l'adolescente aveva accesso a tre conti bancari che utilizzava per acquistare oggetti cosmetici per personalizzare i personaggi del videogioco, nonché munizioni virtuali, artiglieria e altri oggetti per condurre il suo gioco.. «Da diverso tempo usava il telefono di sua madre, ma lei non era molto attenta e non se ne è mai accorta», ha detto il padre del giovane. Secondo Indian Express, il giovane ha anche eliminato dal telefono i messaggi relativi alle transazioni.La coppia aveva risparmiato quei soldi per le spese mediche del padre, per il fondo pensionistico della madre e per il futuro stesso del ragazzo.Per dargli una lezione esemplare e «rendersi conto di quanto sia difficile guadagnare», il padre ha costretto suo figlio a lavorare in un'officina di riparazione di scooter.