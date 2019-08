Attenzione: gli hacker riescono a violare le password dal modo in cui si digita la tastiera

Martedì 20 Agosto 2019, 15:29

Un nuovo studio avverte che gli hacker possono decifrare le password di una persona semplicemente ascoltandola digitare sulla tastiera tramite il microfono del proprio smartphone, secondo quanto riporta Science Daily.Secondo i ricercatori della South Methodist University del Texas, il metodo è così efficace che può essere eseguito anche in un luogo pubblico e rumoroso. La tecnica potrebbe anche essere utilizzata per decrittografare le e-mail e i messaggi privati ​​di qualcuno o rubare informazioni sulla carta di credito.Gli esperti hanno scoperto la tecnica, analizzando le diverse onde sonore prodotte quando si tocca un tasto. Gli studiosi hanno ricreato una situazione reale in un ufficio e hanno chiesto ai soggetti di prendere appunti sui loro pc. Gli scienziati che sono convinti di poter affinare ulteriormente il metodo, utilizzando un'applicazione per ascoltare ciò che è stato scritto, sono stati in grado decifrare 41 parole su 100, dopo aver elaborato i segnali acustici.Il metodo ha consentito anche di capire se si stava apportando delle correzioni.Il trucco per hackerare qualsiasi tastiera è, secondo lo studio, utilizzare sensori per smartphone, che sono sempre attivi automaticamente, e rilevando le vibrazioni riuscire a decifrare i suoni.Le applicazioni per smartphone spesso richiedono agli utenti di accettare l'autorizzazione ad accedere al microfono del dispositivo come parte dei loro termini di servizio. Tuttavia, con questa funzione gli hacker potrebbero creare applicazioni dannose al solo scopo di spiare o hackerare il microfono di un telefono.