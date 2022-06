«Cola sana», la ricetta della bevanda spopola su TikTok ma per la salute è peggio dell'originale

Aceto balsamico e una qualsiasi bevanda a base gassata (anche acqua aromatizzata frizzante): il mix, mostrato in un video diventato virale su TikTok con oltre sei milioni di visualizzazioni, promette una 'Coca cola sana'. Il video è stato pubblicato dalla TikToker Amanda Jones ha presentato agli spettatori quella che ha definito una sana alternativa alla classica Coca-Cola, o una “sana Coca-Cola”, come l’ha definita in una didascalia sullo schermo. La ragazza dice di aver appreso la ricetta dalla sua insegnante di Pilates ed è felice di condividerla con i followers: in un bicchiere pieno di ghiaccio aggiunge una spruzzata di aceto balsamico per poi riempire con acqua frizzante aromatizzata. Una veloce mescolata, poi l'assaggio: a quanto dice, sembra proprio di sorseggiare una Cola.

Sarà vero? Liberi di provare, ma è bene sapere che la "Healty Cola" non convince i dentisti. Si tratta, per entrambi gli ingredienti, di elementi acidi che secondo l'American Dental Association possono logorare lo smalto che protegge i denti, un processo noto come erosione dentale.

L'erosione dei denti è permanente e può aprire la porta ai batteri che causano carie o infezioni. Può anche far apparire i denti scoloriti, poiché lo smalto bianco viene consumato per esporre lo strato giallo sottostante chiamato dentina. A tal proposito gli esperti citano i risultati di uno studio che va in questa direzione, pubblicati su Jada Foundational Science. «Adoro l'aceto balsamico- ironizza il dottor Edmond Hewlett, portavoce dell'American Dental Association - ma mi piace di più sull'insalata che nel bicchiere. È molto più delicato per i denti che immergerli in una miscela di due acidi. Più è acida la bevanda, maggiore è il rischio di erosione dei denti con il consumo frequente».

Sebbene la ricetta di TikTok non sia stata inclusa nello studio, è simile alle altre bevande acide senza zucchero testate. «Le persone trovano rinfrescanti le bevande gassate, soprattutto in questo periodo dell'anno. Ma vanno gustate con moderazione e preferibilmente durante i pasti- afferma il dottor Hewlett - ma se si sta cercando qualcosa che sia effettivamente buono per la salute dentale, l'acqua normale o il latte sono sempre ottime opzioni».

L'American Dental Association offre suggerimenti per ridurre l'erosione dei denti dovuta a cibi e bevande acidi. Usare una cannuccia, sorseggiare e deglutire: non agitarla o tenerla in bocca più a lungo del necessario. Poi attendere un'ora prima di spazzolare per dare alla saliva la possibilità di lavare via naturalmente gli acidi e indurire nuovamente lo smalto. Sciacquare con acqua, bere latte o gustare uno spuntino a base di formaggio subito dopo: i latticini e altri alimenti ricchi di calcio possono infatti aiutare a neutralizzare gli acidi. Infine, praticare una buona igiene orale: spazzolare i denti due volte al giorno con dentifricio e utilizzare ogni giorno il filo interdentale.