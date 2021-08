Heather Parisi: «I vaccinati sono super-diffusori». Burioni: «Ho colleghe che sanno cantare e ballare bene»

«Un preprint paper by Oxford University Clinical Research Group pubblicato il Aug10 in @TheLancet rileva che i VACCINATI trasportano 251 (!!) volte il carico di virus #COVID19 nelle narici rispetto ai non vaccinati In pratica sono super-diffusori presintomatici #ConLaGaranziaperò», scrive Heather Parisi - nota per le sue posizioni No vax - su Twitter. Secca la replica del virologo Roberto Burioni: «È bello scoprire di avere colleghe che sanno cantare e ballare molto bene».

APPROFONDIMENTI IL FOCUS Il vaccino ha rischi minimi, virus molto più pericoloso: danni... FIRENZE Covid, padre e figlio muoiono in pochi giorni: Luca Amaducci,... GRAN BRETAGNA «Avrei dovuto seguire il consiglio di fare il vaccino»,...

Un preprint paper by Oxford University Clinical Research Group pubblicato il Aug10 in @TheLancet rileva che i VACCINATI trasportano 251 (!!) volte il carico di virus #COVID19 nelle narici rispetto ai non vaccinati

In pratica sono super-diffusori presintomatici #ConLaGaranziaperò — Heather Parisi 🤐 (@heather_parisi) August 27, 2021

La polemica corre sui social: con la showgirl, che oggi vive a Hong Kong, spesso in prima linea contro restrizioni e vaccini. E, al contrario, il professore e docente dell'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, che invece sposa in pieno la linea dei vaccini per evitare la diffusione del virus.

È bello scoprire di avere colleghe che sanno cantare e ballare molto bene. pic.twitter.com/MwxxoGMlid — Roberto Burioni (@RobertoBurioni) August 27, 2021

Su Twitter il popolo è praticamente tutto con Burioni. «Meglio quando #heatherparisi canta e balla "Disco Bambina" a #techetechete che leggere le sue elucubrazioni sui vaccini», scrive Donatella. «Da Le Cicale a prendere lucciole per lanterne il passo (di danza) è molto breve», il tweet di KittKarsen. «Come virologa è meglio Loredana Lecciso. #heatherparisi», l'ironia di Gregorio.

Il vaccino ha rischi minimi, virus molto più pericoloso: danni a cuore, reni e polmoni. La ricerca

Covid, padre e figlio muoiono in pochi giorni: Luca Amaducci, fondatore di “Rock Italia” aveva 47 anni

«Heather Parisi riporta un articolo secondo cui i vaccinati trasportano 251 volte il carico di virus nelle narici rispetto ai non vaccinati, cioè "sono super-diffusori presintomatici". Dal balletto sulle cicale al criceto nel cervello è un attimo. #novax #heatherparisi #28agosto», scrive poi Lucilla. «Mi confermate che se faccio la ballerina per tutta la vita mi danno la laurea in medicina e la specializzazione in virologia ad honorem? #HeatherParisi», il tweet di Diego.