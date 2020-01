Il nome di Meghan Markle diventa un verbo, ecco come potrebbe essere usato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un utente di Internet, Ryan Carter, ha pubblicato un tweet proponendo di usare il nome dicome verbo. Secondo la sua definizione, potrebbe essere usato con il significato di: valutare sé stesso e la propria salute mentale abbastanza da avere il coraggio di lasciare una stanza/situazione/ambiente in cui il proprio essere autentico non è benvenuto o amato.Gli utenti del social network insieme ai media hanno risposto alla proposta nei giorni scorsi e The Guardian ha persino fornito una guida su come utilizzare correttamente il nuovo concetto in caso di una relazione romantica, un'atmosfera di festa o al lavoro.