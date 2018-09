Ilary Blasi e Totti: «Francesco in pensione? Lavora più di prima. Ma non siamo come Fedez e Chiara Ferragni»

Giovedì 20 Settembre 2018, 15:20 - Ultimo aggiornamento: 20-09-2018 16:19

sono una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo e dello sport. I nuovi assetti lavorativi non hanno incrinato il loroche continua a far sognare centinaia di fan. Certo nel tempo il loro rapporto è cambiato e a confessarlo è la stessache in un'intervista a Chi.«Le loro nozze come le nostre su Sky? Loro vivono anche di questo, il loro mondo è digitale, virtuale. Io e Francesco invece non siamo social, non ce ne intendiamo per niente, guardi il mio Instagram come è abbacchiato», afferma la conduttrice tv in merito alle voci che vogliono che i Ferragnez siano la versione "giovane" di lei e Totti. Poi ammette che le loro nozze furono un invito e un omaggio a tutti i romanisti, da sempre molto legati all'ex capitano della Roma. Sul nuovo lavoro del marito poi Ilary confessa: «Francesco non è pensionato per niente, mi pare più impegnato di prima. Io sono più o meno vicino ai 40. Ho conosciuto Francesco che lui aveva 25 anni e io 20. Oggi guardi le foto, ti guardi e dici: “Oddio è passato e sembrava tutto eterno”. In questo momento analizzo di più, avverto di più, i figli, in questo caso sono una misura pazzesca. Li vedo che quasi mi sfuggono».Una coppia che resiste agli anni, una famiglia sempre più affiatata e un ex capitano sempre più concentrato nel suo lavoro, insomma. Un ultimo pensiero è proprio in merito alla sua vita di coppia: «Se riesci a goderti anche questo cambiamento scopri che puoi scegliere di più perché ti conosci di più. Quindi boh, se questo è l’inizio del secondo tempo, non è male per niente. E io e Francesco oggi siamo più belli e più intensi oltre che più grandi».