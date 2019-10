Bimbo cade dal secondo piano e si salva miracolosamente grazie al sedile di un risciò

Un niño se salva de milagro tras caer desde un segundo piso sobre el asiento de una bicitaxi en la India

Un bambino di tre anni è miracolosamente scampato a morte certa grazie al sedile di un risciò.Il piccolo è caduto da più di 10 metri di altezza, dal balcone della sua abitazione, posta al secondo piano di un edificio.Il minore, fortunatamente, non ha riportato ferite, poiché è atterrato sul sedile posteriore di un risciò che passava in quel momento, secondo quanto riferito da NDTV.Dopo l'incidente, avvenuto nello stato indiano Madhya Pradesh, i genitori hanno condotto il piccolo in ospedale dove è stato visitato, tuttavia i medici hanno confermato che il bambino non ha riportato lesioni.Il pericoloso avvenimento è stato registrato da una telecamera di sicurezza e in poco tempo è diventato virale. Nelle immagini è possibile notare un risciò in movimento e l'atterraggio improvviso del minore sul sedile del risciò. Il breve video si conclude con il frame dell'uomo che conduce il mezzo, il quale completamente sorpreso si ferma e prende il bambino in braccio.