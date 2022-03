Kate Middleton, tre ritratti in una mostra itinerante della National Gallery

Le foto di Kate Middleton saranno esposte in una mostra organizzata dalla National Gallery di Londra. È quanto rende noto l'istituzione museale, che ha acquistato tre splendidi ritratti opera del fotografo Paolo Roversi.

Le foto sono state scattate in occasione dei 40 anni della principessa e a partire da oggi faranno parte del progetto 'Coming Home', una mostra itinerante che nei prossimi mesi porterà il volto dell'amata moglie di William in giro per il Regno Unito.

Da oggi il ritratto diffuso dalla National Gallery, dove Kate Middleton posa avvolta in un candido abito bianco con scollo a barca in stile impero, è visibile a St James the Less Church in Pangbourne, Berkshire, la storica parrocchia della famiglia Middleton.

Le altre foto saranno esposte in altri due luoghi significativi per la vita della duchessa quest'estate: il Wardlaw Museum, presso l'Università di St. Andrews in Scozia, dove Kate e William si incontrarono per la prima volta, e nella gelleria d'arte di Oriel Môn, in Anglesey, un'isoletta sulla costa nord-occidentale del Galles, dove la coppia ha vissuto per molto tempo durante i primi anni di matrimonio.