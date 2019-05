Lady Diana e il segreto nascosto al principe Carlo: «Fu l'inizio della crisi»

Mercoledì 1 Maggio 2019, 13:00 - Ultimo aggiornamento: 01-05-2019 15:07

C'è uncheha tenuto nascosto per diverso tempo al marito, il. Oggi, a quasi 22 anni dalla morte della principessa del Galles, il biografolo ha rivelato, spiegando anche come quell'episodio fu, di fatto,di un matrimonio solo all'apparenza da favola.Il giornalista e scrittore inglese, esperto di biografie di personaggi reali e vip, ha rivelato infatti che tutto iniziò nel, quandodiede alla luce il suo secondo figlio,, oggi duca di Sussex e in procinto di diventare papà per la prima volta. Andrew Morton ha raccontato di un colloquio privato trae il dottor James Colthurst, in cui la principessa del Galles avrebbe spiegato: «Carlo ha sempre voluto due figli, un maschio e una femmina. Io sapevo che Harry sarebbe stato un maschio, ma non glielo dissi».Quando poi nacque, ilnon riuscì a nascondere la sua delusione: «Oddio, è un maschio e ha anche i capelli rossi!». Da quel momento, spiega Morton, i rapporti tra i due coniugi si incrinarono eavrebbe poi ammesso: «Da quel momento tutto andò in pezzi, a cominciare dal matrimonio che andò in malora». Lo riporta anche MarieClaire.com . Quell'episodio non fu un caso isolato: pochi anni dopo, dopo l'ennesima lite trae il, la donna si sfogò con, primogenito della coppia ed erede al trono: «Tu sarai un re migliore di tuo padre». Una frase dura e pesante, soprattutto per il duca di Cambridge che, all'epoca, era solo un bambino ma forse aveva già capito che il matrimonio dei genitori non sarebbe destinato a durare.