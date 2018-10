Lily-Rose Depp balla da sola: la figlia di Johnny e Vanessa Paradis se ne va a New York

Lunedì 22 Ottobre 2018, 11:57 - Ultimo aggiornamento: 22-10-2018 12:28

Anche i figli d’arte crescono. E, quando l’età lo consente, spiccano il volo. È (pure) il caso di Lily-Rose Depp, che di genitori importanti ne ha addirittura due (papà Johnny e mamma Vanessa Paradis). Diciannove anni e una carriera molto ben avviata nella moda e nel cinema, la giovanissima e bellissima icona di Chanel ha deciso di lasciare i protettivi tetti familiari e di andare a vivere da sola. La sua destinazione? New York, meta lontana qualche ora di volo da Los Angeles, dove, in una supervilla con piscina, abita il padre, e lontanissima da Parigi, la città in cui, in una elegantissima casa, risiede la madre.A quanto pare, oltre che dal desiderio di indipendenza, l’intenzione di trasferirsi della piccola Depp sarebbe stata dettata dalla sua voglia di stare accanto a Timothée Chalamet, collega conosciuto sul set della serie The King che nella Grande Mela è nato e cresciuto. Stando ai soliti bene informati, per lui Lily-Rose proverebbe ben più di un semplice sentimento di amicizia, una ragione abbastanza sufficiente per fare le valigie e salutare mamma e papà.Quella basata sulle ragioni del cuore, non è comunque l’unica spiegazione offerta dai media per fare luce sulla “fuga” della Depp: secondo altri “pettegoli”, infatti, l’imminenza partenza per New York si dovrebbe imputare alla forte amicizia che da qualche mese unisce la figlia del “pirata dei Caraibi” alla coppia formata da Louis Garrel e Laetitia Casta, stabilitisi da qualche tempo nella cost est degli Stati Uniti: dopo averci lavorato ne L’homme fidele, Lily-Rose si sarebbe molto legata a loro, così tanto da aver pensato di volerli sempre vicini.Qualunque sia stata la motivazione della sua decisione, in ogni caso, per la sua nuova vita nella Grande Mela, banditi lussi e confort da vip, la Depp starebbe pensando a una sistemazione da comune mortale, visto che le andrebbe bene anche un appartamento di “soli” cinquanta metri quadrati. L’importante, però, sempre secondo i pettegoli, è che la sua nuova casa disponga di un servizio di portierato e della security all’ingresso, il minimo indispensabile per la privacy di una star.