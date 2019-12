Lindsay Lohan corteggia Liam Hemsworth sui social (ma dimentica un particolare)

Lindsay Lohan sembra avere una grande passione per Liam Hemsworth e lo dimostra ancora una volta. Non è una novità che all'attrice statunitense, 33 anni, il collega 29enne piaccia molto, anche se questa volta la protagonista di Mean Girls e Quel pazzo venerdì ha deciso di tampinare l'ex marito di Miley Cyrus sui social.

Già a settembre, quando Liam Hemsworth si era appena lasciato con la popstar, l'attrice newyorchese aveva deciso di fare un primo passo di corteggiamento del sensuale collega australiano. In quell'occasione, Chris Hemsworth, il fratello maggiore, aveva postato un selfie con Liam e Lindsay Lohan era rimasta 'folgorata' dallo sguardo magnetico dell'ex di Miley Cyrus. L'attrice, in quell'occasione, aveva scritto così un commento alla foto: «Perché non ci siamo incontrati a Sydney o alla spiaggia di Bondi?». Peccato che, quella volta, Lindsay Lohan avesse sbagliato post, commentando su una foto pubblicata da People su Instagram e non su quella di Chris Hemsworth, in cui era taggato anche Liam.

Questa volta, Lindsay Lohan è andata oltre: ha commentato direttamente alcune foto di Liam Hemsworth, che su Instagram ha caricato alcuni scatti di una piacevole giornata di surf insieme al fratello Chris e ad alcuni amici. L'attrice si è limitata a pubblicare l'emoji delle mani giunte, ricevendo però alcune risposte piccate da parte dei follower, evidentemente più informati della frequentazione tra Liam Hemsworth con la modella Gabriella Brooks. Le reazioni più pacate sono di questo tenore: «Mettiti in fila». Ma c'è anche l'occasione di un vero e proprio scontro tra utenti di Instagram, tra chi attacca ferocemente Lindsay Lohan («Cara mia, non sei all'altezza di Miley Cyrus e tantomeno di Liam: lui è un attore di prima fascia, tu lo eri prima di rovinarti la carriera con alcol e droghe») e chi la difende («Siamo quasi nel 2020 e state attaccando una persona per un commento con una emoji su un social network»). Non manca il commento del fan opportunista: «Ciao Lindsay, se ti dovesse andare male questo tentativo sarei onorato di prendere il posto di Liam».



Ultimo aggiornamento: 17:53

