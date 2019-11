Anche la Madonna del Rosario di Pompei, da oggi, è digital con tanto di codice QR personalizzato. Il Santuario, attraverso Facebook, ha reso tutte le informazioni per visitare la mostra presepiale e per partecipare agli eventi natalizi in Santuario utilizzando il Quick Response.

