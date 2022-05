Mamma, papà e 11 figli: «I nostri trucchi per arrivare a fine mese e intrattenere i ragazzi»

Tommy O'Rourke e sua moglie Joanne hanno rispettivamente 40 e 39 anni, ma soprattutto hanno la bellezza di 11 figli (dieci biologici e uno avuto in affido). Sposati dal 2003, questi coniugi hanno avuto il primo figlio quasi 19 anni fa, mentre il più piccolo ne ha due. E rivelano come riescono nella difficile impresa di mantenere una famiglia così numerosa.

La coppia è una grande appassionata di cucina: ha un blog, collegato anche ad un gruppo molto seguito su Facebook, e la loro particolarità è quella di fornire non solo ricette per tante persone, ma anche di svelare i segreti per poter arrivare a fine mese con ben 13 bocche da sfamare. «Sappiamo andare nei supermercati giusti, quelli che hanno le migliori offerte, e questo ci aiuta molto. In media, spendiamo 180 sterline (oltre 210 euro, ndr) a settimana per la spesa, ma potremmo spenderne anche molti di più. Inoltre, siamo riusciti a non spendere più del solito neanche con il carovita degli ultimi mesi» - raccontano Tommy e Joanne a MyLondon - «Inoltre, anche se non ci piace l'idea di affidare i più piccoli ai più grandi, dobbiamo dire che i nostri figli ci aiutano in tutto e per tutto. Partecipano attivamente alle ricette per il nostro blog di cucina, e questo diventa anche la possibilità di intrattenerli, con 11 ragazzi in casa non è facile. Un esempio: oltre alle ricette, stiamo avviando una piccola attività di vendita di dolci e i nostri figli sono entusiasti. Anche per le vacanze, sappiamo pianificare bene per spendere meno. Per i compleanni, cerchiamo di fare una sola festa per i ragazzi che lo festeggiano a distanza di pochi giorni. E per Natale e l'Epifania, riusciamo a organizzarci con mesi d'anticipo, anche con i regali, per spendere meno rispetto al periodo clou delle festività».