Mamma sorprende figlia mentre compra l'abito da sposa, vola da un altro Stato per abbracciarla

Una mamma è volata da un altro Stato per abbracciare la figlia mentre si stava comprando l'abito da sposa. Quella di scegliere come vestirsi è una decisione molto importante. Tutti vorrebbero avere i propri cari attorno a sé in un momento del genere. Ma non sempre è possibile. Solo che una madre, per dare questa felicità alla futura moglie, ha fatto qualcosa di speciale. È volata per sorprenderla durante lo shopping.

Mamma sorprende figlia mentre compra l'abito da sposa, il video

Il video mostra una donna di nome Devan Williamson e la sua dolce interazione con sua madre. Inizialmente, ha pubblicato il video sulla sua pagina Instagram. Tuttavia, la clip ha catturato l'attenzione della gente dopo essere stata ripostata sulla pagina Instagram Good News Movement. Hanno condiviso il video con una didascalia semplice ma dolce. "Un momento inestimabile", hanno scritto.

Il video si apre per mostrare un inserto di testo che aggiunge contesto alla clip. "POV: tua madre vive in uno stato diverso ed è volata giù per sorprenderti." Il video mostra poi l'aspirante sposa che esce dal camerino indossando un abito da sposa. Non rovineremo il divertimento parlando di più della riunione emotiva tra la mamma e sua figlia.