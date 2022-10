Acquista un Suv elettrico da 80.000 euro e scopre che per ricaricarlo in garage servono più di 4 giorni

Acquista un Suv elettrico di ultimissima generazione e poi scopre che servono quattro giorni per ricaricarlo completamente. In un video, andato virale, su youtube un uomo ha raccontato, entusiasta, di aver acquistato il nuovo modello Hummer EV del 2023 alla modica cifra di 80.000 euro e che può ricaricarlo con la corrente elettrica dal suo garage.

Il fuoristrada in questione è stato venduto all'uomo come uno dei Suv con più alte prestazioni sul mercato, e sicuramente anche uno dei più costosi.

In più, l'uomo gioiva all'idea di poter ricaricare il proprio veicolo direttamente a casa. Facile sicuramente, ma anche conveniente? Non proprio, dato che per ricaricare del tutto il Suv serviranno, nel migliore delle ipotesi, circa quattro giorni. Se invece si è dotati di speciali attrezzature, la carica potrebbe concludersi in un solo giorno.

«In questo momento sono circa le 18 di martedì, e dice che sarà pieno entro sabato alle 22:55, che sono più di quattro giorni di ricarica. Oh», questo dice l'uomo nel video pubblicato su Youtube, non pienamente soddisfatto del suo nuovo acquisto.