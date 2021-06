Mara Venier, salta “Domenica In”: «Ho la faccia paralizzata e gli attacchi di panico»

Mara Venier non condurrà la prossima puntata di “Domenica In”. La situazione della conduttrice sembrerebbe essere peggiorata così come i dolori alla faccia riportati dopo un intervento ai denti che le ha lesionato un nervo e richiesto la rimozione dell'impianto. Se il nervo non si sistema da solo dovrà sottoporsi a una nuova operazione. A raccontare l'incubo iniziato il 31 maggio era stata lei stessa sui Social due giorni fa.

Per questa domenica quindi non sarà lei al timone del programma tv. «Proprio non ce la faccio- ha detto al Corriere- Voglio pensare a curarmi. Le mie giornate sono terribili: qui a casa a Roma, mangio solo gelati, parlo poco, non dormo la notte, ho continui attacchi di panico. Venerdì ho un altro controllo, altri esami. La vita cambiata. Come se fossi in anestesia totale. Però spero di riuscire ad andare in onda domenica 20 giugno».

L'intervento

Dopo 8 ore di intervento per un impianto ai denti, ha perso sensibilità al viso e si è rivolta a un chirurgo maxillofacciale, il quale, venerdì scorso, l'ha operata d'urgenza per rimuoverle l'impianto che aveva lesionato il nervo. Il problema, ha fatto sapere la conduttrice «è che avrebbe dovuto essere rimosso subito, invece purtroppo sono trascorsi 5 giorni». La Venier ha già dato mandato al suo avvocato per ricorrere alle vie legali nei confronti del dentista che l'ha operata: «Farò tutto quello che ci sarà da fare. E vedrete, ci saranno risvolti molto seri di cui ora non posso parlare».