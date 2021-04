Maradona in ferro battuto. La scultura di un artista italo-argentino sarà donata a Napoli

La notizia ha avuto ampio risalto sulla stampa argentina (in particolare sul Clarin, uno dei due maggiori quotidiani argentini) e farà felici anche i tanti tifosi del Napoli. L'ambasciatore argentino in Italia, Roberto Carlés, ha annunciato che prossimamente verrà installata a Napoli una scultura in ferro battuta (nella foto il disegno di quella che poi diventerà scultura) in omaggio a Diego Maradona realizzata dall'artista Alejandro Marmo. L'artista figlio di un cittadino di San Rufo, piccolo paese del Vallo di Diano, emigrato in Argentina, è tra i più rinomati del Sud America. Lo stesso Marmo ha donato al comune di San Rufo, all’ospedale di Polla e a quello degli Incurabili a Napoli un’opera, sempre in ferro battuto, dal titolo l’Abbraccio e due opere che ha donato a Papa Francesco alte 4 metri: il "Cristo dei poveri" e la "Madonna di Lujan". Inoltre il disegno raffigurante l’abbraccio è stato utilizzato da Mondadori come copertina del libro di Papa Francesco “La mia idea di arte”. Ora il regalo di Maradona alla sua città adottiva.