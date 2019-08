Margherita Zanatta, Guendalina Canessa e Martina Nasoni si commuovono per Mihajlovic: «Forza»

Mercoledì 28 Agosto 2019, 22:50 - Ultimo aggiornamento: 29 Agosto, 20:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«La storia di Sinisa Mihajlovic mi ha molto colpito perché ho vissuto la stessa esperienza con mio padre due anni fa circa». Non trattiene l'emozione Margherita Zanatta speaker e conduttrice radiofonica a Ischia all'Hotel Sorriso Resort insieme alla sua amica del cuore, l'influencer e opinionista Guendalina Canessa e alla vincitrice del Grande Fratello 2019, Martina Nasoni.Dopo l’annuncio della sua leucemia, Mihajlovic - appena dimesso dall'ospedale Sant'Orsola a Bologna - è sceso in campo a Verona per guidare dalla panchina la squadra contro i gialloblù all’esordio in A: «Ho rivissuto la mia tragedia - dice la Zanatta - Anche mio padre come Mihajlovic è uno sportivo che si è ammalato di leucemia. Sentirmi dire: tuo padre non arriva a domani mi fece sprofondare nella disperazione più cupa. Poi però papà ce l'ha fatta. Io ci ho sempre sperato e creduto. Così come per mio padre io credo nella guarigione di Mihajlovic. A Sinisa dico: forza!».Dichiarazioni che provocano commozione anche in Guendalina e Martina. Proprio la vincitrice del Grande Fratello 2019, 21 anni compiuti ad aprile racconta i suoi mesi e dice perché indossa l'abito della vittoria nella serata finale del Gf: «Questo è l'abito della fortuna e io ho bisogno di fortuna - spiega. Lei che ha ispirato la canzone di Irama, la ragazza con il cuore di latta ci dice infatti che si dovrà sottoporre a un nuovo intervento: «Il mio cuore ha bisogno di nuove batterie per il pace maker. Un intervento che subirò tra un anno circa. Una operazione programmata a causa della mia patologia, la miocardiopatia ipertrofica».A riportare il clima di leggerezza è Guendalina Canessa che tra le altre cose conferma l'amicizia nata a sorpresa al Grande Fratello con Francesca de André: «Ho appena finito di mandarle un messaggio - dice -. Tra noi ci sono stati dissapori, poi magicamente tutto è cambiato. In due settimane ho conosciuto la vera Francesca. È una ragazza che ha molto sofferto».Tra una seduta alla SPA e un aperitivo le tre amiche si sono raccontate in esclusiva. Margherita Zanatta a giorni tornerà ai suoi impegni radiofonici su Latte e Miele e radio Ticino con un programma “Room 66” su coppie, sesso, tradimenti e sentimenti. E infine la sit social “Sono quasi quaranta”: «Ci piacerebbe rifarla - dicono le super amiche Guendalina e Margherita -. Su Instagram ha avuto una successone. Abbiamo intenzione di riproporla, magari con qualche novità. Se qualcuno è in ascolto...».