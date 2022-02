Mariano Di Vaio, paura per l'influencer: sangue e ambulanza dopo l'incidente

Incidente per Mariano Di Vaio, ferito con una racchetta da padel. Su Instagram, l'influencer e modello, da poco papà per la quarta volta, pubblica delle stories in cui è a bordo di un'ambulanza con le mani sporche di sangue e il ghiaccio sul naso. I fan spaventati hanno chiesto spiegazioni, ma lui li ha subito rassicurato tutti sulle sue condizioni di salute.

Poco dopo, Di Vaio ha pubblicato un video sui social in cui tiene il ghiaccio appoggiato al naso e si mostra con le mani e il viso sporchi di sangue. «Raga tutto regolare… mi sa che tocca rifare il nasino… comunque sto bene» dice con tono sereno.

E , dopo qualche ora il modello torna a mostrarsi in video: «Ciao ragazzi, eccomi dopo quattro ore all'ospedale, non mi hanno fatto niente, non mangio da stamattina. Dovrò tornarci tra 3 giorni». E mostra il naso in modo marginale, coperto da cerotti, spiegando di non volersi riprendere frontalmente perché «è davvero brutto».

Ad aiutare Di Vaio nel raccontare l'episodio ai follower, è il suo terzogenito, Filiberto Noah. Il piccolo racconta, mimando il tutto, che il papà è stato colpito da una racchetta sul naso mentre giocava a padel, ma per fortuna si tratta solo di una brutta botta e non dovrebbe esserci niente di rotto.