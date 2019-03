Venerdì 29 Marzo 2019, 08:41 - Ultimo aggiornamento: 29-03-2019 09:30

Sposata con tre figli adolescenti, una laurea in lettere moderne alle spalle, Hafida Ait Taleb è una delle poche predicatrici islamiche che, in Marocco, hanno raggiunto il grado di Murshidat e possono predicare in moschea oltre che formare gli Imam. Difende a spada tratta il movimento #MeToo, la libertà di culto, la democrazia e ripete che si commette un errore madornale quando in Occidente si collega l'Islam al terrorismo, come fosse un automatismo. Sabato pomeriggio sarà presente all'Istituto Mohamed VI degli...