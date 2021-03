Meghan Markle ed Harry, le domande di Oprah Winfrey sono esplosive e un dettaglio non passa inosservato: «Come Lady Diana»

Meghan Markle ed Harry sono sempre più uniti e sempre più senza filtri. Nel corso dell'intervista a Oprah Winfrey sono apparsi sorridenti, si tenevano per mano mentre parlavano delle loro scelte e della Famiglia Reale. In queste ore sono emerse le anticipazioni dell'intervista esclusiva che andrà in onda il 7 marzo. Trenta secondi diffusi dall'emittente Cbs in cui l'outfit di Meghan non passa inosservato. Come riporta il Telegraph, l'ex attrice indossa un vestito da quasi quattromila euro e i gioielli della principessa Diana.

Meghan ha scelto un gioiello della principessa scomparsa per il suo grande momento televisivo con Oprah. Una decisione non casuale dal momento che la coppia era intenta a segnare similitudini nel rapporto con la stampa e con la Famiglia Reale. «La mia più grande preoccupazione era che la storia potesse ripetersi», dice Harry nel teaser. «Non riesco neanche a immaginare come possa essere stato per lei fare questo percorso da sola. Perché per noi è stato estremamente, dura ma almeno avevamo l'un l'altra», è uno dei passaggi più toccanti del racconto del principe.

«Io sono felice e mi sento sollevato di poter essere qui a parlare con mia moglie al mio fianco», dice il duca di Sussex negli estratti dell'intervista. Nelle clip di pochi secondi si sentono anche le domande esplosive della popolare conduttrice, ma le risposte sono state rigorosamente tagliate a fini promozionali. Il 7 marzo si saprà quale sia stato il punto di rottura e se Meghan sia stata costretta mai al silenzio. Probabile anche la domanda sul razzismo da parte di Oprah.

Meghan, incinta del secondo figlio, indossa un lungo abito nero a maniche lunghe, Harry camicia bianca e abito grigio chiaro, senza cravatta. Un abito da quasi quattromila euro. Intanto, si teme che questa intervista possa allontanare ancora di più la coppia dalla regina Elisabetta, dal principe Carlo, dal principe William e da Kate Middleton. La storia, è vero, si ripete. Nessuno ha mai dimenticato gli occhi di Lady Diana durante l'intervista alla Bbc del 1995, quando la principessa ammetteva: «In questo matrimonio eravamo in tre».

